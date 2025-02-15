25 صورة.. حفل استقبال رسمي للسفينة الشراعية التاريخية "فسبوتشي" بالإسكندرية

40 سائحًا على متنها.. تفاصيل عملية تعويم باخرة شحطت في نيل المنيا -فيديو

الإسكندرية – محمد عامر:

شهد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، حفل الاستقبال الذي أقامته القنصلية الإيطالية بمناسبة زيارة السفينة الشراعية التاريخية "أميريجو فسبوتشي" التابعة للبحرية الإيطالية، والتي تحمل لقب "السفينة الأجمل في العالم" لميناء الإسكندرية.

وتعد السفينة من أبرز الرموز العائمة لإيطاليا على مستوى العالم، وستتوقف السفينة بميناء الإسكندرية ضمن محطتها الخامسة والثلاثين خلال جولتها بموانئ العالم الممتدة من يوليو 2023 وحتى يونيو 2025.

حضر الحفل فرانشيسكو لولوبريجيدا، وزير الزراعة والسيادة الغذائية والغابات الإيطالي، وأليساندرو جولي، وزير الثقافة الإيطالي، وميكيلي كواروني، سفير دولة إيطاليا، وعدد من سفراء الدول والقناصل بالإسكندرية.

وأعرب المحافظ عن اعتزازه بالعلاقات المصرية الإيطالية، مؤكدًا على قوة وعمق العلاقات الثنائية التي امتدّت عبر العصور، قائلًا إن مدينة الإسكندرية تأثرت بشكل كبير بالثقافة والمعمار الإيطالي.

يشار إلى أن السفينة وهي الأقدم في الخدمة في البحرية الإيطالية تابعة للبحرية الإيطالية وجرى بناؤها في حوض بناء السفن الملكي في كاستيلاماري دي ستابيا وإطلاقها في 22 فبراير 1931.

وتعد هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 20 عامًا التي تتوقف فيها السفينة "أمريجو فسبوتشي" في ميناء مصري، إذ زارت السفينة خلال العشرين شهرًا الماضية أكثر من 30 دولة وخمس قارات.

اقرأ أيضًا:

لا تفوتك زيارتها مجانًا.. أجمل سفينة شراعية بالعالم ترسو في الإسكندرية| تفاصيل