العثور على جثة ثالثة لضحايا سفاح الإسكندرية في شقة بالعصافرة



الإسكندرية- محمد البدري ومحمد عامر:

عثرت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية على جثمان رجل داخل شقة بشارع 45 منطقة العصافرة شرق المحافظة؛ يشتبه أن يكون من ضحايا المحام المتهم بقتل سيدتين والمعروف بسفاح المعمورة في الإسكندرية



وكانت توجهت الأجهزة الأمنية إلى شارع 7، متفرع من شارع 45 منطقة العصافرة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، للبحث عن جثامين ضحايا آخرين، حيث تبين أن المتهم كان يقيم في تلك الشقة منذ عدة سنوات، حتى عثر على الجثمان ونقله تحت تصرف جهات التحقيق.

وعن سبب مداهمة الشقة الجديدة المشار إليها في منطقة العصافرة، أفاد مصدر مطلع، أن بعض أهالي المنطقة تعرفوا على المتهم من الأخبار المتداولة عن قضيته، وأخطروا الأجهزة الأمنية بأنه كان يقيم في تلك الشقة في وقت سابق وتركها؛ حيث تزايدت شكوكهم حول احتمالية وجود ضحايا آخرين داخل الشقة، مما قد يقود إلى الكشف عن تفاصيل جديدة في القضية.

وكان قرر قاضي التجديد الوقتي بمحكمة جنح المنتزه الجزئية في الإسكندرية تجديد حبس المحامي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها في منطقة المعمورة البلد.

قامت قوة أمنية بتفتيش شقة أخرى للمتهم في شارع 45 بمنطقة العصافرة، وتم التحفظ على جميع متعلقاته. النيابة العامة بالإسكندرية، تحت إشراف المستشار خالد جلال، المحامي العام الأول لنيابات المنتزه، تواصل تحقيقاتها المكثفة في الواقعة.

كان قسم شرطة المنتزه ثان قد تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بعثور الأهالي على جثة مدفونة في شقة مستأجرة في شارع مدرسة مي زيادة بمنطقة المعمورة.

عند وصول ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، تبين وجود جثتين، إحداهما ملفوفة في بطانية، مدفونتين بأرضية الشقة المستأجرة من قبل المحامي المتهم. وُجد أن الجثتين تعودان لزوجته بعقد عرفي وموكلته.

ألقت قوات الشرطة القبض على المحامي المتهم، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات. وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة واستخراج الجثتين لتشريحهما ومعرفة سبب الوفاة وسؤال شهود العيان.

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