محافظ الأقصر يشهد الاحتفال باللية الختامية لمولد أبو الحجاج الأقصري - صور

الأقصر - محمد محروس:

شهد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، فعاليات الليلة الختامية لمولد أبو الحجاج الأقصري، والتي أقيمت بمسجده في مدينة الأقصر، بحضور الدكتور هشام أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء دكتور هشام الشيمي، السكرتير المساعد للمحافظة، واللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، إلى جانب عدد من علماء الأزهر والأوقاف، والقيادات الأمنية والتنفيذية، وجموع من أهالي المحافظة.

بدأت الفعاليات بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها تقديم المدائح والإنشاد الديني، بالإضافة إلى كلمة ممثل مديرية الأوقاف، التي شددت على أهمية التحلي بأخلاق أولياء الله الصالحين والسير على نهجهم، مشيرة إلى أن أبو الحجاج الأقصري كان من كبار أعلام التصوف في عصره، ويحظى بمكانة رفيعة في الأقصر.

وخلال الاحتفالية، هنأ محافظ الأقصر المواطنين بذكرى المولد، مؤكدًا أن المناسبات الدينية تمثل فرصة لتعزيز التواصل والروابط بين أبناء المجتمع، مشيرًا إلى المكانة الكبيرة لـ"أبو الحجاج" وحرص محبيه ومريديه على الاحتفاء بمولده سنويًا، كما تطرق إلى فضائل شهر شعبان، تزامنًا مع حلول ذكرى ليلة النصف من شعبان، وقرب حلول شهر رمضان المبارك.

يُذكر أن أبو الحجاج الأقصري هو الشيخ يوسف بن عبد الرحيم بن يوسف بن عيسى الزاهد، ويرجع نسبه إلى الإمام الحسين بن علي، وُلد في بغداد في أوائل القرن السادس الهجري، خلال عهد الخليفة العباسي المقتفي لأمر الله، واستقر في مدينة الأقصر حتى وفاته عام 642هـ (1244م)، في عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب، عن عمر تجاوز 90 عامًا، ودُفن في ضريحه داخل المسجد الذي يحمل اسمه، والمُشيّد فوق أطلال معبد الأقصر.