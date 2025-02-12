مفتي الجمهورية يعلن إنشاء أول دار إفتاء في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، اليوم الأربعاء، خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ أنه جرى بحث عدد من الملفات والعمل المشترك لخدمة أبناء المحافظة مع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ.

واستقبل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، لبحث عدد من الملفات، والمشاركة فى ندوة توعوية بجامعة كفرالشيخ، وأخرى في المسرح المدرسي، بمدينة كفرالشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية، بدار الإفتاء والمحافظة.

وأعلن مفتي الجمهورية في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، خلال زيارته للمحافظة من أجل بحث ملفات للعمل المشترك مع محافظة كفر الشيخ إنشاء فرع لدار الإفتاء المصرية بمدينة كفرالشيخ، ليتضمن قاعات للتدريب، للمقبلين على الزواج، والمأذونين، والأئمة والوعاظ، ولجان الفتوي، والمصالحات، ومركزًا للحوار لطلاب الجامعة، وغيرها من الخدمات النوعية الرقمية.

وقال محافظ كفرالشيخ، عبر البيان إنه جرى التعاون مع دار الإفتاء المصرية لخدمة أهالي المحافظة والتي من بينها التنسيق لإنشاء أول فرع لدار الإفتاء المصرية بمحافظة كفرالشيخ، يجمع بين التراث والأصالة والحداثة.

وأضاف المحافظ أنه جاري متابعة التنفيذ من خلال اللجان المشتركة بين دار الإفتاء والمحافظة، والتنسيق بشأن تنفيذ عدد من البرامج التدريبية من خلال مركز استدامة للتدريب بديوان عام المحافظة، والتفاعل مع المواطنين من خلال منصات التواصل الاجتماعي لخدمة الأهالي.

وفى نهاية اللقاء قدم اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، درع المحافظة، ونموذج من التراث "مشغول يدوي للوحة تراثية من الكليم لصناع فوه" هدية تذكارية للدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية.