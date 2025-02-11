نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد ندوة "الملكية الفكرية وعلاقتها بإبداعات الشباب"

الشرقية -ياسمين عزت

عقدت جامعة الزقازيق اليوم الثلاثاء ندوة تثقيفية توعوية فى مجال الملكية الفكرية لطلاب الجامعة بقاعة المنتديات بالجامعة، بعنوان "الملكية الفكرية وعلاقتها بإبداعات الشباب.

يأتي ذلك في إطار تعزيز الوعي الثقافي والقانوني بين الشباب، وتحت رعاية د. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ود. خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، ود. هلال عفيفي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف د. أحمد عناني عميد كلية الطب، ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ومستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للسياسات الصحية.

حضر الدكتور هلال عفيفي، ود.أحمد الصالحي أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بالجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والطلبة.

تناول الدكتور أحمد الصالحي في محاضرة ألقاها ح مفهوم الملكية الفكرية، ودورها في حماية الأفكار والمشروعات الإبداعية، وتتطرق إلى عدد من المفاهيم المهمة، كتعريف الملكية الفكرية، والإبداع، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، كما تناول مفهوم الابتكار فى إطار النظام العالمى الجديد، والتغيرات المتلاحقة خاصة فى ظل ثورة تكنولوجيا المعلومات، وكذلك ملامح النظام العالمي الجديد التى تتجسد فى العولمة، والتكتلات الاقتصادية الإقليمية، وتقرير التجارة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف الصالحي أن الملكية الفكرية أصبحت عنصرًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الإبداعي، وريادة الأعمال مما يجعل الإلمام بها ضرورة حتمية لكل شاب يسعى إلى النجاح في مجاله، كما أكد دور المؤسسات الأكاديمية في نشر الوعي بأهمية تسجيل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، وحقوق التأليف والنشر.

في السياق ذاته، أوضح د. هلال عفيفي، أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى إعداد جيل واعٍ بحقوقه الفكرية، لديه القدرة على الإبداع والمنافسة في مختلف المجالات العلمية والثقافية، وتسعى الجامعة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز ثقافة الابتكار والمسئولية القانونية لدى الشباب، وتشجيعهم على استثمار أفكارهم بطريقة تضمن حقوقهم، وتحميهم من الانتهاكات الفكرية؛ مما يسهم في خلق بيئة أكاديمية داعمة للإبداع والريادة.

جدير بالذكر أن تلك الندوة تأتي تحت إشراف د. محمد متولي مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، ود.يوسف فتحي مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة.