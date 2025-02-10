إعلان

سقطت أمام مدرسة.. إزالة شجرة أغلقت طريق بوسط الإسكندرية (صور)

09:12 م الإثنين 10 فبراير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    سقوط شجرة أمام مدرسة في الإسكندرية
  • عرض 6 صورة
    سقوط شجرة أمام مدرسة في الإسكندرية
  • عرض 6 صورة
    سقوط شجرة أمام مدرسة في الإسكندرية
  • عرض 6 صورة
    سقوط شجرة أمام مدرسة في الإسكندرية
  • عرض 6 صورة
    سقوط شجرة أمام مدرسة في الإسكندرية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية – محمد عامر:

شهدت منطقة الرصافة بحي وسط الإسكندرية، اليوم الإثنين، سقوط شجرة ضخمة أمام مدرسة الشهيد علي خاطر، ما تسبب في إعاقة حركة السيارات والمارة، دون أي إصابات.

انتقل مسؤولة إدارة الحدائق بحي وسط الإسكندرية إلى موقع البلاغ، وجرى تقطيع وإزالة الشجرة، ورفع المخلفات وإعادة فتح الطريق أعمال حركة المرور.

وأوضح الدكتور مصطفى العرابي، رئيس حي وسط، أنه جرى التدخل السريع استجابة للبلاغ الوارد إلى غرفة عمليات الحي، حفاظًا على سلامة المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سقوط شجرة أمام مدرسة حي وسط الإسكندرية إزالة شجرة أغلقت طريق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"ما لم يأخذه بالسلاح لن يأخذه بالأموال".. نشطاء يتساءلون: ممن سيشتري ترامب غزة؟
عاجل| أول رد من إسرائيل على تأجيل حماس إطلاق سراح الأسرى
عاجل| تحذير وطلب من محافظ القاهرة بشأن مخالفات البناء وطلبات التصالح