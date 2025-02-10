سقطت أمام مدرسة.. إزالة شجرة أغلقت طريق بوسط الإسكندرية (صور)

تحويل بؤرة قمامة بأبو عطوة إلى ساحة معارض منظمة بالإسماعيلية

الإسكندرية – محمد عامر:

شهدت منطقة الرصافة بحي وسط الإسكندرية، اليوم الإثنين، سقوط شجرة ضخمة أمام مدرسة الشهيد علي خاطر، ما تسبب في إعاقة حركة السيارات والمارة، دون أي إصابات.

انتقل مسؤولة إدارة الحدائق بحي وسط الإسكندرية إلى موقع البلاغ، وجرى تقطيع وإزالة الشجرة، ورفع المخلفات وإعادة فتح الطريق أعمال حركة المرور.

وأوضح الدكتور مصطفى العرابي، رئيس حي وسط، أنه جرى التدخل السريع استجابة للبلاغ الوارد إلى غرفة عمليات الحي، حفاظًا على سلامة المواطنين.