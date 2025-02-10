المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لتاجر مخدرات في قنا



قنا- عبدالرحمن القرشي :

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبدالعال، وعضوية المستشارين مهاب عبدالحميد وأبوبكر يس، وأمانة سر صلاح فراج، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه بتهمة حيازة كميات من المخدرات بقصد الاتجار بقرية دندرة التابعة لمركز قنا.

تعود أحداث القضية إلى 15 مايو من عام 2024 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم علاء.ح.م، يبلغ من العمر 52 عاما، عامل، تهمة حيازة كميات من المخدرات بقصد الاتجار بقرية دندرة التابعة لمركز قنا.

وكشفت التحقيقات، أن قوة أمنية تمكنت من ضبط المتهم وبحوزته كميات من الشابو والحشيش والأفيون، وفرد روسي محلي الصنع، و5 طلقات نارية، وسلاح أبيض (كتر ومقص).

أحيلت القضية برقم 7174 لسنة 2024 جنايات قنا والمقيدة برقم 2027 لسنة 2024 كلي قنا إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد وغرامة مالية نصف مليون جنيه.