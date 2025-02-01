الموتوسيكل دخل في التوك توك.. إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالدقهلية

الدقهلية-رامي محمود:

أصيب 4 أشخاص جراء وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وتوك توك على الطريق الواصل بين قريتي محلة انجاق و بساط كريم الدين بنطاق مركز شربين محافظة الدقهلية.

كان اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم، وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة الرائد أحمد عوض، رئيس المباحث، وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ وتبين وقوع تصادم بين موتوسيكل ومركبة توك توك نتيجة التفادي الخاطئ.

وأسفر الحادث عن إصابة: "خالد عبد الستار 23 عاما ومقيم قرية شرمساح مركز شربين ومصاب بكسر بقاع الجمجمة، ونزيف داخلي بالمخ والصدر والبطن، وكريم هلال عوض 21 عاما، قرية ميت الخولى عبدالله ومصاب بجرح قطعى بالرأس 9 سم واشتباه نزيف بالصدر، وفهمى حنا فهمى 50 عاما، ومقيم قرية بساط كريم الدين مركز شربين ومصاب بكسر مضاعف بالذراع الأيسر، و المتولي سعيد المتولي زهره 47 عاما ومقيم قرية بساط كريم الدين، ومصاب باشتباه كسر بالساق اليمني جرح قطعي بالشفة العلوية 5 سم، وجرح قطعي بالجبهة 4 سم، وجرح قطعى بالذقن 5 سم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى شربين العام لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.