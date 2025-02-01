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وفاة شاب سقط من شرفة منزله في المحلة

03:49 م السبت 01 فبراير 2025

جثة - أرشيفية

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الغربيةـ مروة شاهين:

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من الدور السادس بشرفة منزله بمنطقة نادي الشرطة بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، اليوم السبت، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المحلة العام .

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من شرطة النجدة ببلاغ الأهالي، بسقوط شاب من الدور السادس من شرفة منزله.

انتقلت قوات الأمن وسيارة إسعاف الي محل البلاغ وتبين وفاة شاب يدعي "محمد طارق" 39 عاما، إثر سقوطه من الطابق السادس من شرفة منزلها بشارع نادي الشرطة، بسبب اختلال توازنه.

تم إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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المحلة الكبرى وفاة شاب سقط من شرفة منزله مستشفى المحلة العام إسعاف النيابة العامة مديرية أمن الغربية
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