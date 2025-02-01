بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ظهرت اليوم السبت، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد، للعام الدراسي 2024/2025، بعد اعتمادها من اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد بنسبة نجاح بلغت 74.5%.

وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 14792 طالب وطالبة، حضر منهم 14774 طالباً وطالبة، بينما إجمالي الطلاب الناجحين 11011 طالب وطالبة.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنياً لهم دوام التفوق في حياتهم التعليمية والمهنية، كما قدم الشكر لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم.