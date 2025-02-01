إعلان

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد

01:46 م السبت 01 فبراير 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ظهرت اليوم السبت، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد، للعام الدراسي 2024/2025، بعد اعتمادها من اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد بنسبة نجاح بلغت 74.5%.

وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 14792 طالب وطالبة، حضر منهم 14774 طالباً وطالبة، بينما إجمالي الطلاب الناجحين 11011 طالب وطالبة.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنياً لهم دوام التفوق في حياتهم التعليمية والمهنية، كما قدم الشكر لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد محب حبشي محافظ بورسعيد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"أكلوا بطاطس".. إصابة 6 من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف

إعلان

إعلان

عاجل| حقيقة تأجيل الترم الثاني لمدة أسبوع.. مصدر بالتعليم يكشف التفاصيل
"4 بنات اتيتموا".. ابن عم ضحية أسد الفيوم: كان بيعامله كأحد أطفاله وغدر به