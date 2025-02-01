إعلان

حبس نجل الفنان عبدالعزيز مخيون لتسببه في مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين

12:28 ص السبت 01 فبراير 2025

عبدالعزيز مخيون

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


البحيرة - أحمد نصرة:

قررت نيابة مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة حبس "صلاح الدين" نجل الفنان عبدالعزيز مخيون، 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، وذلك على خلفية تسببه فى مصرع شخص وإصابة آخرين بعدما صدمهم بسيارته.

كان المذكور يقود سيارته، بمدخل قرية القناوية بمركز أبو حمص، عندما اصطدم بـ 3 أشخاص وهو ما أسفر عن وفاة أحدهم وإصابة 2 آخرين، جرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وأودعت جثة المتوفي بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

وقررت النيابة العامة التصريح بدفن المتوفى مع تكليف وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة أبو حمص لإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عبدالعزيز مخيون دهس شخص البحيرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نقيب البيطريين بالفيوم: ما حدث في حديقة الحيوان خطأ بشري.. وتجهيز حفرة لدفن الأسد

إعلان

إعلان

الحشد العسكري يدعو للقلق.. سفير إسرائيل بالأمم المتحدة يحرض على مصر
رغم اعتراض البلدين.. ترامب: الأردن ومصر سيستقبلان سكانًا من غزة
لمدة 6 سنوات.. الجيزة: غلق كلي لامتداد شارع الأهرام بدءًا من غدًا السبت
25 صورة لمشاركة الأحزاب والقوى الشعبية في الوقفة التضامنية أمام معبر رفح