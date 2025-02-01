حبس نجل الفنان عبدالعزيز مخيون لتسببه في مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين



البحيرة - أحمد نصرة:

قررت نيابة مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة حبس "صلاح الدين" نجل الفنان عبدالعزيز مخيون، 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، وذلك على خلفية تسببه فى مصرع شخص وإصابة آخرين بعدما صدمهم بسيارته.

كان المذكور يقود سيارته، بمدخل قرية القناوية بمركز أبو حمص، عندما اصطدم بـ 3 أشخاص وهو ما أسفر عن وفاة أحدهم وإصابة 2 آخرين، جرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وأودعت جثة المتوفي بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

وقررت النيابة العامة التصريح بدفن المتوفى مع تكليف وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة أبو حمص لإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وملابساتها.