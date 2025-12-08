أعلن محمد حلمي، مدير أعمال مؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا، عن ولادة زوجة حمو، مولودة جديدة، اليوم الإثنين.

وكشف مدير أعمال حمو بيكا، عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن اسم المولودة، وكتب: "الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات، رزقنا الله اليوم بمولودة جميلة، أسأل الله أن يجعلها من مواليد السعادة، واخترنا لها اسمًا يملأ القلب نورًا، أصالة حمو بيكا"

وتابع: "اللهم اجعلها قُرة عين له، واكتب لها في كل خطوة بركة، واحفظها بعينك التي لا تنام، بنت أخويا، وربنا يفك كربك ويخرجك على خير يا حبيبي".

يذكر أن مؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا، يقضي حاليا في السجن، في عقوبة مدتها 3 شهور، لاتهامه بحيازة سلاح أبيض.