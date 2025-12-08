

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن خطط الصندوق لتوفير وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم، مؤكدة أن عملية تسليم الوحدات ستتم على مراحل متتابعة خلال فترة السنوات السبع المحددة.



وقالت مي عبد الحميد، في تصريحات لبرنامج “الحياة اليوم”،المذاع على قناة الحياة، إنه تم تسجيل نحو 43 ألف مواطن حتى الآن على المنصة الخاصة بالحصول على وحدات بديلة للمستأجرين، مع توقعات بزيادة هذه الأعداد بشكل ملحوظ خلال الأيام المقبلة.



وأكدت أن الصندوق يعمل حالياً على مرحلة حصر المتقدمين لتصنيفهم بين محدودي ومتوسطي الدخل،مبينة أن الصندوق يضمن توفير بديل مناسب لكل متضرر من ملف الإيجار القديم، حيث سيتم السماح لأي متضرر لا يتوفر له بديل بالتقديم على وحدة سكنية من خلال الصندوق.



وفي سياق التوسع في الإسكان، أشارت إلى أن الصندوق يعمل حالياً على تنفيذ 60 ألف وحدة سكنية خضراء مطابقة لمعايير الاستدامة وموفرة للطاقة، وسيتم طرح 20 ألف وحدة إضافية في المرحلة المقبلة.



وذكرت أنه تم الانتهاء من أكثر من 55% من مشروع "سكن لكل المصريين 1"، مؤكدة أنه يتبقى نحو 78 ألف وحدة في مراحل التشطيب النهائية، وسيتم العمل على تسليمها للمستحقين بشكل متتابع لضمان استقرار الأسر ،مشيرة إلى أن أكثر من 55% تم الانتهاء منه.