حقيقة تعطيل الدراسة بالقاهرة غدًا بسبب الأحوال الجوية

كتب- محمد نصار:

09:15 م 08/12/2025

الطقس

قال مصدر في محافظة القاهرة، إنه لا توجد أي توجيهات بشأن تعطيل الدراسة غدًا الثلاثاء بسبب الأحوال الجوية.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن الدراسة منتظمة بشكل كامل على مستوى مديريات ومدارس العاصمة.

يذكر أن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، قرر تعطيل الدراسة غدًا الثلاثاء 9 ديسمبر بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، كإجراء احترازي استباقي نظرًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي حذرت من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار الجوي، تتصدرها أمطار رعدية غزيرة تضرب السواحل الشمالية ومحافظات الدلتا.

الطقس الأمطار تعطيل الدراسة تعليم القاهرة

