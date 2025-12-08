22 مشروعًا طلابيًا تتنافس في "إيسف 2026" بالسويس (صور)

السويس - حسام الدين أحمد:

دشن اللواء دكتور طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، منصة الابتكار العلمي لطلاب المحافظة بافتتاح فعاليات معرض "إيسف 2026" للعلوم والهندسة، الذي يستضيفه المركز الاستكشافي بالسويس، بمشاركة واعدة لـ 22 مشروعًا بحثيًا قدمها طلاب من مختلف المدارس، وذلك بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، وسماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم، واللواء عارف البركاوي السكرتير المساعد.

أجرى المحافظ جولة تفقدية بين أروقة المعرض، حيث استمع باهتمام لشرح الطلاب حول أفكارهم البحثية ونماذج الابتكار المقدمة في المجالات الهندسية والعلمية، مؤكدًا خلال مناقشته للباحثين الصغار على ضرورة دعم البحث العلمي داخل المؤسسات التعليمية كسبيل وحيد لتمكين الطلاب من المنافسة في المسابقات الدولية، وتعزيز قدراتهم على حل المشكلات بأساليب علمية.

وشهد اليوم الأول للمعرض عمليات تجهيز وتسكين المشروعات في أماكن العرض المخصصة، تمهيدًا لبدء مرحلة التحكيم الفني الدقيق التي ستحدد الأعمال المتأهلة للمعرض النهائي، للمنافسة في مسابقة "إيسف" العالمية التي تُعد الأبرز عالميًا لطلاب ما قبل الجامعة في مجالات العلوم والهندسة.