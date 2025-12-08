إمام الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن

شهد مسجد الرحمن بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، تواصل المنافسات المحلية المؤهلة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، حيث اختبرت اللجنة 73 متسابقة في فرع حفظ القرآن كاملًا للإناث الكبار، وسط حضور مكثف من الأهالي والمتابعين.

شارك في فعاليات اليوم فضيلة الدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف وعضو اللجنة العليا ورئيس لجنة تحكيم المسابقة، بينما تشكّلت لجنة التحكيم من: الشيخ أحمد علاء، إمام الجامع الأزهر، والشيخ محمد بيبرس، القارئ بالإذاعة والتلفزيون، والدكتور محمد عوض، عميد المركز الثقافي الإسلامي ببورسعيد.

أبدعت المتسابقات في تلاوة آيات القرآن الكريم، وتتابعت الأصوات المحافظة على أحكام التلاوة والضبط، وشهدت فعاليات اليوم أجواء روحانية مميزة، واجتمع الأهالي داخل المسجد للاستماع إلى تلاوات المتسابقات التي امتلأت بالخشوع والطمأنينة.

تقام المسابقة في نسختها الدولية التاسعة هذا العام باسم القارئ الشيخ المرحوم محمود علي البنا، وبرعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبدعم اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وإشراف الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والإعلامي عادل مصيلحي، المدير التنفيذي للمسابقة، وتشارك في النسخة الحالية 30 دولة، على أن تنطلق الفعاليات الدولية في نهاية يناير من العام القادم 2026.