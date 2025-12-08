وسط إجراءات أمنية مشددة، وصل الأطفال الخمسة المجني عليهم في واقعة الاعتداء داخل مدرسة دولية شهيرة بمنطقة المندرة، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، صباح اليوم الاثنين، لحضور أولى جلسات محاكمة المتهم «س.خ.ر»، العامل بالمدرسة، المتهم بخطفهم وهتك عرضهم.

وحرصت أسر الأطفال على اتخاذ تدابير مشددة لحماية هوية أبنائهم، حيث ارتدى الأطفال كمامات ونظارات شمسية لإخفاء ملامحهم عن عدسات الكاميرات، في مشهد إنساني مؤلم يعكس حجم المعاناة التي مروا بها. ولفت الأنظار أحد الأطفال وهو يحمل لعبة «سبايدر مان» بين يديه، في إشارة رمزية إلى التمسك بالشجاعة والقوة في مواجهة ما تعرض له.

أولى جلسات المحاكمة

تنظر المحكمة اليوم القضية رقم 27965 لسنة 2025 جنايات ثان المنتزه، والمقيدة برقم 4066 لسنة 2025 كلي المنتزه، والمتهم فيها عامل بالمدرسة الدولية بخطف وهتك عرض خمسة أطفال من تلاميذ مرحلة رياض الأطفال، بينهم ثلاث فتيات وولدان، جميعهم من مواليد عام 2020.

تفاصيل الواقعة

تعود بداية القضية إلى بلاغات تقدم بها أولياء أمور الأطفال، تفيد بتعرض أبنائهم لاعتداءات داخل غرفة جانبية ملحقة بفناء المدرسة، حيث استغل المتهم عمله كعامل خدمات، وقام باستدراج الأطفال واحدًا تلو الآخر، موهمًا إياهم باللهو، ثم ارتكب أفعالًا تمثل انتهاكًا جسيمًا لسلامتهم الجسدية، تكررت على فترات.

أدلة دامغة وتحقيقات موسعة

باشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقي البلاغات، واستدعت عددًا من مسؤولي المدرسة والعاملين بها لسماع أقوالهم.

كما تسلمت تقارير الطب الشرعي التي أثبتت وجود إصابات بدنية تتسق مع طبيعة الاعتداءات، وتحريات المباحث التي أكدت تكرار الوقائع في توقيتات صباحية قبل بدء الطابور المدرسي.

إحالة إلى الجنايات بتهم مشددة

وأمر المحامي العام لنيابات المنتزه، بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له النيابة تهمتي الخطف بطريق التحايل المقترنة بجناية هتك العرض، مع توافر ظروف مشددة، استنادًا إلى نصوص المواد 267/2، 268، 290/1، 3، 4 من قانون العقوبات، والمادتين 2 و116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

