طهران تتوعد بردّ قاسٍ بعد اغتيال خامنئي


كتب- محمد أبو بكر:

06:51 ص 02/03/2026

علي خامنئي

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في رسالة رسمية موجهة إلى الأمم المتحدة، أن الهجوم الذي استهدف المرشد الإيراني علي خامنئي ستكون له "عواقب وخيمة".

وأضاف "عراقجي"، في رسالته، أن استهداف أرفع مسؤول في الجمهورية الإسلامية يمثل انتهاكاً صارخاً لمعايير علاقات الدول والقانون.

يذكر أن مصادر إعلامية، أفادت بأن إيران شنت هجمات بطائرات مسيرة على قاعدة أمريكية في بغداد ومرفأ في البحرين، ردًا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار القادة الإيرانيين.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام العراقية، استهدفت طائرتان مسيرتان قاعدة فيكتوريا قرب مطار بغداد الدولي، حيث سقطت إحدى الطائرات داخل المجمع، فيما تم إسقاط الثانية قبل أن تتسبب في أضرار.

علي خامنئي إيران اغتيال علي خامنئي قيادة إيران قصف إيران الآن صواريخ إيرانية على بغداد صواريخ إيرانية على الكويت الحرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل تجديد الاشتباكات بين إيران وإسرائيل وحزب الله

