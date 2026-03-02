طهران تتوعد بردّ قاسٍ بعد اغتيال خامنئي

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في رسالة رسمية موجهة إلى الأمم المتحدة، أن الهجوم الذي استهدف المرشد الإيراني علي خامنئي ستكون له "عواقب وخيمة".

وأضاف "عراقجي"، في رسالته، أن استهداف أرفع مسؤول في الجمهورية الإسلامية يمثل انتهاكاً صارخاً لمعايير علاقات الدول والقانون.

يذكر أن مصادر إعلامية، أفادت بأن إيران شنت هجمات بطائرات مسيرة على قاعدة أمريكية في بغداد ومرفأ في البحرين، ردًا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار القادة الإيرانيين.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام العراقية، استهدفت طائرتان مسيرتان قاعدة فيكتوريا قرب مطار بغداد الدولي، حيث سقطت إحدى الطائرات داخل المجمع، فيما تم إسقاط الثانية قبل أن تتسبب في أضرار.