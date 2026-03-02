ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست، أن محمد رعد رئيس كتلة حزب الله اللبنانية، قُتل في غارات إسرائيلية استهدفت مواقع داخل لبنان.

وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن الضربات الجوية جاءت ضمن عمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة ضد أهداف تقول تل أبيب إنها تابعة لحزب الله، في ظل تصاعد حدة المواجهات على الجبهة الشمالية.

وأعلن جيش الاحتلال، أنه نفّذ ضربات جوية دقيقة استهدفت قيادات بارزة في حزب الله في كل من بيروت وجنوب لبنان.

في السياق ذاته، أظهرت مقاطع فيديو لبنانية، حجم الأضرار التي لحقت بأحد المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك عقب تعرضه لغارات نفذها سلاح الجو الإسرائيلي.