بالصور- محافظ أسيوط يتفقد مشروع سوق ومجمع تجاري وإداري بحي الأربعين

أسيوط - محمود عجمي:

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة الأعمال الإنشائية لمشروع سوق ومجمع تجاري وإداري بمنطقة التمليك بحي الأربعين غرب مدينة أسيوط، المقام على مساحة 1800 متر مربع.



أتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم برامج التنمية المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، وممدوح جبر، رئيس حي غرب، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور عبد الرحيم محمد، وكيل وزارة الزراعة، إضافة إلى المهندسة منى فرغلي، مدير المكتب الفني بمديرية الإسكان.

واطلع المحافظ على تفاصيل المشروع الذي يضم بدرومًا مخصصًا لانتظار السيارات بسعة 75 سيارة، ودورًا أرضيًا يحتوي على مكاتب إدارية ومحلات تجارية، إلى جانب ثلاثة أدوار متكررة تشمل محلات ومطاعم ومقاهي، مزودة بأربعة مصاعد كهربائية وسلّم كهربائي وأربعة سلالم ثابتة، فضلًا عن خدمات الأمن والحراسة ودورات المياه.

وأكد أبو النصر أن المشروع يُعد من المشروعات الخدمية والتنموية التي تنفذها المحافظة لدعم جهود الدولة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات البناء والتشغيل والتسويق والخدمات، إضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير وحدات تجارية جاهزة بمساحات متنوعة.

وأشار المحافظ إلى أن المجمع يستهدف تلبية احتياجات سكان المنطقة عبر تجميع الخدمات في موقع واحد، وتشجيع الاستثمار المحلي من خلال توفير وحدات جاهزة للمستثمرين، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتحسين جودة الحياة بحي الأربعين.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتسريع وتيرة العمل، باعتبار المشروع أحد المشروعات الحيوية التي تساهم في تطوير المنطقة ورفع مستوى المعيشة، تنفيذًا لرؤية الرئيس السيسي الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتوفير فرص عمل للشباب.