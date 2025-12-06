تحذير عاجل من الكهرباء بشأن رسائل دفع الفواتير

حذرت الشركة المصرية القابضة للكهرباء، المواطنين بمختلف المحافظات، من التعامل مع الرسائل الإلكترونية الواردة إلى التليفونات المحمولة، قائلة: أي رسالة تطلب منك دفع فواتير متأخرة أو تهدد بقطع الكهرباء عبر رابط هي عملية احتيال خطيرة تهدف لسرقة بياناتك وحساباتك.

وقالت "القابضة للكهرباء": لا تضغط على الرابط، لا ترد واحذف فورًا، سلامتك مسؤوليتنا، ووعيك يحميك، منوهة إلى أن الشركة غير مسؤولة عن أي أفعال أو عمليات من قبيل ذلك وأنها تحذر من التعامل مع تلك الرسائل.

وطالبت "القابضة للكهرباء" جميع المشتركين بحذف هذه الرسائل فورًا، والاعتماد فقط على القنوات الرسمية للشركة للاستعلام عن الفواتير أو السداد الإلكتروني، حفاظًا على بياناتهم وأمان حساباتهم.

