بالصور- أسوان تُجدد طريق الشطب المؤدي لمعبد كوم أمبو لدعم السياحة

أسوان - إيهاب عمران:

شهد الطريق المؤدي إلى معبد كوم أمبو أعمال رصف ورفع كفاءة بطول 1500 متر، في إطار سعي محافظة أسوان الجاد للارتقاء بالمواقع السياحية والأثرية بما يعكس المظهر الحضاري أمام الأفواج السياحية الزائرة.

وتابع سيد سعدي، رئيس مركز ومدينة دراو، أعمال الرصف بالطريق التابع لقرية الشطب. وتزامن ذلك مع قيام وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بتنفيذ أعمال النظافة والجرد وغسيل الأرضيات والأرصفة بطول 4 كيلومترات بطريق كورنيش النيل القديم، إضافة إلى تنظيف أرضيات الحدائق العامة والمتنزهات.

كما قامت إدارة الحدائق بأعمال تهذيب وقص الأشجار والزراعات بطول كورنيش النيل، إلى جانب الإسراع في وتيرة العمل بحملة تشجير طريق السادات بطول 4 كيلومترات على الجانبين، عبر مد وتركيب شبكات الري وزراعة الأشجار.

وفي السياق ذاته، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بقيادة إبراهيم سليمان، أعمال تغيير الصناديق القديمة بأخرى جديدة في نطاق حي جنوب بطريق السادات ومناطق العقاد ومدينة ناصر وغيرها، بالإضافة إلى تكثيف أعمال رفع المخلفات والقمامة.



أتى ذلك تنفيذًا لتعليمات المحافظ خلال اجتماعه الأخير بشأن الارتقاء بمنظومة النظافة، والذي استهدف الاستثمار الأمثل للإمكانيات المتاحة بعد رفع كفاءة المعدات خلال الفترة الماضية، بما يضمن تنفيذ أعمال الرفع اليومي للمخلفات بمختلف الميادين والشوارع والأحياء السكنية.