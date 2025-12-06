إعلان

بالصور- أسوان تُجدد طريق الشطب المؤدي لمعبد كوم أمبو لدعم السياحة

كتب : إيهاب عمران

10:54 ص 06/12/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    أعمال تنظيف شوارع أسوان
  • عرض 11 صورة
    تنظيف الحدائق العامة فى أسوان
  • عرض 11 صورة
    تهذيب الحدائق العامة
  • عرض 11 صورة
    رصف طريق معبد كوم امبو
  • عرض 11 صورة
    رى الأشجار بشوارع أسوان
  • عرض 11 صورة
    تنظيف وغسل شوارع أسوان
  • عرض 11 صورة
    غسل شارع كورنيش النيل
  • عرض 11 صورة
    كنس شوارع أسوان
  • عرض 11 صورة
    أعمال رصف طريق معبد كومامبو
  • عرض 11 صورة
    وضع صناديق قمامة جديدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسوان - إيهاب عمران:

شهد الطريق المؤدي إلى معبد كوم أمبو أعمال رصف ورفع كفاءة بطول 1500 متر، في إطار سعي محافظة أسوان الجاد للارتقاء بالمواقع السياحية والأثرية بما يعكس المظهر الحضاري أمام الأفواج السياحية الزائرة.

وتابع سيد سعدي، رئيس مركز ومدينة دراو، أعمال الرصف بالطريق التابع لقرية الشطب. وتزامن ذلك مع قيام وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بتنفيذ أعمال النظافة والجرد وغسيل الأرضيات والأرصفة بطول 4 كيلومترات بطريق كورنيش النيل القديم، إضافة إلى تنظيف أرضيات الحدائق العامة والمتنزهات.

كما قامت إدارة الحدائق بأعمال تهذيب وقص الأشجار والزراعات بطول كورنيش النيل، إلى جانب الإسراع في وتيرة العمل بحملة تشجير طريق السادات بطول 4 كيلومترات على الجانبين، عبر مد وتركيب شبكات الري وزراعة الأشجار.

وفي السياق ذاته، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بقيادة إبراهيم سليمان، أعمال تغيير الصناديق القديمة بأخرى جديدة في نطاق حي جنوب بطريق السادات ومناطق العقاد ومدينة ناصر وغيرها، بالإضافة إلى تكثيف أعمال رفع المخلفات والقمامة.

أتى ذلك تنفيذًا لتعليمات المحافظ خلال اجتماعه الأخير بشأن الارتقاء بمنظومة النظافة، والذي استهدف الاستثمار الأمثل للإمكانيات المتاحة بعد رفع كفاءة المعدات خلال الفترة الماضية، بما يضمن تنفيذ أعمال الرفع اليومي للمخلفات بمختلف الميادين والشوارع والأحياء السكنية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

معبد كوم أمبو محافظة أسوان طريق الشطب السياحة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان