وزير الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن من أهم الفعاليات الدولية

كتب : محمد أبو بكر

12:30 م 06/12/2025
كتب- محمد أبوبكر:

تصوير- محمود بكار:

أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن النسخة الـ32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم تُعد من أهم الفعاليات الدولية التي تحرص الوزارة على الإعداد لها على مدار العام، وتسخير جميع إمكاناتها لتظهر بالصورة التي تليق بمكانة مصر وريادتها في خدمة كتاب الله.

وأشار "الأزهري" خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمسابقة بمسجد مصر الكبير، إلى أن هذه الفعالية حققت تقدمًا كبيرًا منذ انطلاقها، بفضل الجهود والدعم المتواصل من الوزراء السابقين، موجّهًا لهم التحية والدعاء بأن يجعل الله ما تبذله الوزارة اليوم امتدادًا لمسيرتهم الطيبة.

وأوضح وزير الأوقاف، أن النسخة الحالية تُقام تحت شعار "نور وكتاب"، وتحمل اسم القارئ الكبير الشيخ الشحات محمد أنور، أحد رواد دولة التلاوة وصاحب مدرسة متميزة في الأداء القرآني، والذي حبا الله صوته بموهبة فريدة.

