الداخلية: إحباط تهريب 61 ألف عبوة سجائر وضبط 4 متهمين بمطروح

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح من ضبط 4 أشخاص، من بينهم أحدهم له معلومات جنائية، لقيامهم بالاتجار في السجائر المهربة والمجهولة المصدر.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهمين بدائرة شرطة مطروح والعلمين، وبحوزتهم أكثر من 61 ألف عبوة سجائر مهربة، وأقر المتهمون بارتكاب الواقعة.

واتخذت الأجهزة كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لحماية المستهلكين وضبط الأسواق.