إعلان

الداخلية: إحباط تهريب 61 ألف عبوة سجائر وضبط 4 متهمين بمطروح

كتب : علاء عمران

12:27 م 06/12/2025

المتهمين والمضبوطات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح من ضبط 4 أشخاص، من بينهم أحدهم له معلومات جنائية، لقيامهم بالاتجار في السجائر المهربة والمجهولة المصدر.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهمين بدائرة شرطة مطروح والعلمين، وبحوزتهم أكثر من 61 ألف عبوة سجائر مهربة، وأقر المتهمون بارتكاب الواقعة.

واتخذت الأجهزة كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لحماية المستهلكين وضبط الأسواق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مديرية أمن مطروح الاتجار في السجائر المهربة إحباط تهريب 61 ألف عبوة سجائر الاتجار في السجائر المجهولة المصدر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
حمزة نمرة: فخور بمصريتي وأتمنى كل الخير للسعودية.. وتركي آل الشيخ يعلق