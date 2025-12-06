إعلان

بالصور- ضبط كميات كبيرة من اللبن الفاسد والأسمدة المحظورة ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

12:19 م 06/12/2025

ضبط أسمدة محظورة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بني سويف - حمدي سليمان:

نفذت مديرية تموين بني سويف حملة مكثفة على المحلات التجارية والأنشطة التموينية بمركز ببا جنوب المحافظة، بهدف ضبط الأسواق وحماية المواطنين من السلع الفاسدة والممنوعة.

أسفرت الحملة عن ضبط سيارة محمّلة بـ 32 جوالًا من الأسمدة الزراعية المحظور تداولها، أثناء محاولة تهريبها وبيعها خارج المحافظة، بالإضافة إلى ضبط 2000 لتر لبن فرز غير صالح للاستهلاك الآدمي لاحتوائه على شوائب وحشرات.

جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

لبن فرز غير صالح للاستهلاك (1)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأسمدة الزراعية حملة مكثفة محافظة بني سويف اللبن الفاسد الأسمدة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان