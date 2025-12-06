بالصور- ضبط كميات كبيرة من اللبن الفاسد والأسمدة المحظورة ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

نفذت مديرية تموين بني سويف حملة مكثفة على المحلات التجارية والأنشطة التموينية بمركز ببا جنوب المحافظة، بهدف ضبط الأسواق وحماية المواطنين من السلع الفاسدة والممنوعة.

أسفرت الحملة عن ضبط سيارة محمّلة بـ 32 جوالًا من الأسمدة الزراعية المحظور تداولها، أثناء محاولة تهريبها وبيعها خارج المحافظة، بالإضافة إلى ضبط 2000 لتر لبن فرز غير صالح للاستهلاك الآدمي لاحتوائه على شوائب وحشرات.

جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.