لا تنظروا للشمس.. بقعة شمسية ضخمة تواجه الأرض

تواجه الأرض نشاطًا شمسيًا مرتفعًا، من خلال بقعة شمسية عملاقة تُعد من أكبر التكوينات النشطة خلال الدورة الشمسية الحالية، وذلك وفقًا للصورة التي التُقطت صباح السبت 6 ديسمبر 2025.

البقع الشمسية، وفق الجمعية الفلكية بجدة، هي مناطق على سطح الشمس تنخفض حرارتها نسبيًا بسبب الحقول المغناطيسية الشديدة التي تعيق صعود البلازما الساخنة من الأعماق، لذلك تبدو أغمق من بقية سطح الشمس.

ويظهر الظل في وسط البقعة أكثر ظلمة لأنه أبرد بدرجة أكبر، بينما يكون شبه الظل حوله أقل ظلمة حيث تسمح البنية المغناطيسية هناك بمرور جزء أكبر من الحرارة ورغم مظهرها الداكن تظل هذه المناطق مشرقة جدًا لكنها فقط أقل سطوعًا مقارنة بالخلفية المحيطة الأكثر حرارة.

وتمتلك المجموعة الشمسية الحالية بنية مغناطيسية من النوع "دلتا"، وهو أحد أكثر التركيبات عدم استقرارًا، ويقدر على تخزين طاقة تكفي لإطلاق توهجات قوية قد تكون باتجاه نحو الأرض.

وحذرت الجمعية الفلكية، من النظر مباشرة إلى الشمس لخطورة ذلك على العين، مؤكدة إمكانية رؤيتها باستخدام طريقة الإسقاط الآمنة عبر استخدم تلسكوب صغير أو منظار مثبت نحو الشمس من دون النظر عبر العدسات مطلقًا، أو وضع ورقة بيضاء خلف العدسة ليظهر عليها إسقاط آمن لقرص الشمس.

كما حذرت من النظر إلى الشمس أو استخدام أجهزة بصرية غير مخصّصة لذلك مباشرة، مشيرة إلى أن وجود حقل مغناطيسي من نوع دلتا مع مواجهة مباشرة للأرض يجعل الظروف مناسبة لإطلاق توهج شمسي قوي خلال الأيام المقبلة، وقد يحدث نشاط مفاجئ أو قد تمر الأيام بلا حدث كبير وهذا ما يجعل مراقبة الشمس فترة ممتعة ومليئة بالتوقعات.

