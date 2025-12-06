كتب - أحمد عادل:

تغيب مطرب المهرجانات عصام صاصا عن أولى جلسات محاكمته وآخرين أمام محكمة الجنح في القضية المتعلقة بمشاجرة وقعت في أحد الملاهي الليلية على كورنيش النيل.

وكانت جهات التحقيق بالقاهرة قد أحالت مطرب المهرجانات "عصام صاصا" وآخرين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، في اتهامهم بالاشتراك في مشاجرة الملهى الليلي على كورنيش النيل.

يُذكر أن النيابة العامة بالقاهرة قررت إخلاء سبيل المطرب عصام صاصا على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة دار السلام تلقى بلاغًا من مطرب المهرجانات عصام صاصا ومدير أعماله بتعرضهما للضرب من أفراد الحراسة في ملهى بالمعادي وتهشيم سيارته إثر مطاردة على كورنيش النيل، بعد مشادة كلامية بين أفراد فرقته والحراسة تحولت إلى شجار، وتدخل العاملون لفضه دون إصابات، فيما ترك صاصا وفرقته السيارة المتضررة واستقلوا أخرى تحسبًا لتفاقم الخلاف، وتحفظت القوات على السيارة لحين معاينتها من الجهات المختصة بعد القبض على طرفي المشاجرة.

اقرأ أيضا

جرمة تحت الرمال.. سر مكالمة أعادت فتح قضية قتل "سيف" بعد عام من دفنه وزواج زوجته بعشيقها

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في 13 محافظة | مستند

تفاصيل اصطدام سيارة نقل بمحطة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري