غيوم ورعد وبرق.. أمطار غزيرة تضرب وادي غيب ودهب بجنوب سيناء (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

تعرضت بعض مناطق محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، لتقلبات جوية مفاجئة، حيث غطت الغيوم السماء، وظهر البرق والرعد، أعقبها تساقط أمطار غزيرة.

وشهدت مدينة دهب ووادي غيب التابع لها، الواقع على بعد 5 كيلومترات من كمين دهب باتجاه مدينة نويبع، هطول أمطار غزيرة مع تساقط شلالات المياه من قمم الجبال، وأعلنت المحافظة رفع حالة الطوارئ القصوى في كافة مدن المحافظة.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع الأمطار، مشيرًا إلى أن الأمطار لم تؤثر على حركة المرور في الطرق الدولية الرابطة بين دهب ونويبع.

وأوضح المركز في بيان اليوم أن جميع الطرق الدولية والرئيسية تعمل بشكل طبيعي، وتم التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية والرادارات على الطرق، مع التأكيد على رؤساء المدن بمراجعة معدات الحملة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتعامل مع الطوارئ.

كما وجه الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، برفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ الرئيسية والفرعية، واتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة أي طوارئ محتملة، ومراجعة مجرى السيول والسدود والبحيرات للتأكد من تطهيرها، إضافة إلى تجهيز وحدات الطوارئ للتعامل مع أي حالات طارئة، مع المتابعة على مدار الساعة.

وتباينت درجات الحرارة في مدن المحافظة، حيث بلغت العظمى بمدينة طور سيناء 25 والصغرى 15، وفي رأس سدر العظمى 25 والصغرى 15، وفي طابا العظمى 23 والصغرى 14، وسجلت سانت كاترين أقل معدل بدرجات الحرارة بواقع 18 للعظمى و6 للصغرى، فيما سجلت شرم الشيخ أعلى معدل بدرجات الحرارة بواقع 26 للعظمى و17 للصغرى.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت من احتمال تساقط أمطار خفيفة ورعدية في بعض مناطق المحافظة.