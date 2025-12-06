كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، بمنتصف التعاملات السبت 6-12-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3750 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4820 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5620 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6420 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 44960 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 64200 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 199662 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 321000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنهاية تعاملات أمس الجمعة، أخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.23% إلى نحو 4197 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.