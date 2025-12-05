الشرقية - ياسمين عزت:

جددت نيابة جنح مركز الزقازيق، برئاسة المستشار مصطفى محمود، حبس المتهمين في قضية قتل شاب من قرية بنايوس، اشتهر بعطفه على الحيوانات وامتلاكه ملجأ لها. وكان المتهمان قد استدرجا المجني عليه وسرقا منه مبلغًا ماليًا بالإكراه ومتعلقاته.

وقال المحامي محمد الشيخ في حديث خاص لـ"مصراوي": "إنه تطوع هو والمحامي محمود بدر للدفاع ضد المتهمين تضامنًا مع أسرة المجني عليه، مشيرًا إلى أن الفقيد كان شابًا حسن السمعة، عطوفًا على الحيوانات والأهالي، وأن وفاته فجعت القرية بأكملها".

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى المجني عليه اتصالًا من صديق قريب له، يخبره بوجود حيوان مصاب في إحدى القرى المجاورة. التزم الشاب بمساعدة الحيوان، وركب دراجته متجهًا إلى المكان، حاملاً حقيبته الصغيرة التي تحتوي على دواء الإسعافات الأولية.

بعد ساعات، اتصل المجني عليه بأسرته، طالبًا تحويل مبلغ مالي كبير بشكل عاجل. الأسرة لم تشك في أمره، لكن بعد التحويل اختفى كل شيء: صوته وهاتفه وأي علامة تدل على مكانه.

بعد يومين من البحث، عُثر على جثمان محمد في مصرف مائي بالقرية. وكشفت التحقيقات أن صديقه استدرجه، وانضم إليه آخرون في الاعتداء عليه وسرقة ما كان يحمله، بما في ذلك الأموال التي جمعها من تبرعات محبي الحيوانات، حتى فقد حياته.

جرى ضبط ثلاثة متهمين والتحقيق معهم، فيما تم الإفراج عن أحدهم وتوجيه التهم لاثنين آخرين. وأوضح المحامي أن المتهم الرئيسي حاول التبرير بأن المجني عليه ذهب طواعية بعدما سمع صوتًا نسائيًا، لكن التحريات أكدت كذب روايتهم.

وقال المحامي: "المنزل صامت الآن، والحيوانات تبحث بعينيها عن الرجل الذي لم يعد، والأهالي يطالبون بالقصاص العادل".

