جريمة المنشار.. أولى جلسات محاكمة والد المتهم بقتل زميله بالإسماعيلية

تنظر محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، اليوم، أولى جلسات محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثمانه بالمنشار، في واقعة أثارت صدمة واسعة داخل الشارع الإسماعيلاوي وبين المتابعين على مستوى الجمهورية.

ويُحاكم والد المتهم بتهم التستر على نجله، وإخفاء معالم الجريمة، وعدم الإبلاغ رغم علمه بتفاصيل الواقعة، وذلك بعد أن أحالته النيابة العامة للمحاكمة عقب ثبوت تورطه في مساعدة نجله أو تسهيل إخفاء آثار الجريمة وفق ما جاء في التحقيقات.

وتشهد الجلسة إجراءات أمنية مشددة داخل مجمع محاكم الإسماعيلية، مع حضور أسرة المجني عليه التي تترقب مجريات المحاكمة أملاً في القصاص العادل، إلى جانب حضور عدد من المحامين والمهتمين بالشأن القانوني.

وتعود تفاصيل القضية إلى العثور على أجزاء من جثمان الطالب المجني عليه داخل أكياس بلاستيكية، قبل أن تكشف التحريات عن ارتكاب المتهم الأصلي للجريمة بتأثره بأحد المسلسلات الأجنبية، ثم ثبوت دور والده في التستر عليه وعدم الإبلاغ.

ومن المتوقع أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى مرافعات الدفاع والنيابة، ومناقشة تقارير الطب الشرعي وتحريات المباحث، قبل إصدار حكمها في القضية.