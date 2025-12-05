إعلان

مستشار زيلينسكي يكشف تفاصيل مفاوضات فلوريدا لإنهاء حرب أوكرانيا

كتب-عبدالله محمود:

06:03 م 05/12/2025

فولوديمير زيلينسكي

كشف أولكسندر بيفز مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تفاصيل المفاوضات مع الجانب الأمريكي في فلوريدا.

قال مستشار الرئيس الأوكراني في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، إن المفاوضات مع الجانب الأمريكي تتواصل لليوم الثاني وتسير بشكل بناء.

وأكد مستشار زيلينسكي، أن أوكرانيا لن تقبل شروطا تحد من أمنها وأرضها وحقها في المستقبل.

وأشار مستشار الرئيس الأوكراني، إلى أن أمريكا تريد إنهاء الحرب سريعا وتسعى لتحقيق تنازلات من أوكرانيا وروسيا.

وأوضح مستشار زيلينسكي، أن أوروبا تدرك أن السلام بشروط روسيا يعني تهديدا مباشرا لأمنها ومستقبلها.

