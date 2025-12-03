الأقصر - محمد محروس:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من كشف ملابسات مقتل خفير داخل مخزن بلاستيك بمنطقة الكلاحين، بعد ضبط الجاني خلال 48 ساعة فقط من وقوع الجريمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر، إخطارًا من اللواء طه خاطر، مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على جثة المدعو "ح. د"، 55 عامًا، على سطح مخزن بلاستيك بمنطقة الكلاحين قرب نجع الخطباء بدائرة بندر الأقصر.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم أحمد ناصف، رئيس مباحث قسم شرطة الأقصر، حيث أسفرت التحريات المكثفة عن تحديد هوية مرتكب الجريمة، وتبين أنه شاب في العقد الثالث من العمر، عاطل، يقيم في نفس منطقة المجني عليه ويعمل بشكل غير منتظم داخل المخزن.

وكشفت التحريات أن المتهم ارتكب الجريمة بدافع السرقة، إذ أحضر مطرقة لكسر باب المخزن، إلا أنه تفاجأ بوجود الخفير على السطح، فاعتدى عليه بضربة على الرأس ثم قام بربطه بحبل لشَل حركته، ما أدى إلى وفاته في الحال. وبعد تفتيش المكان، لم يعثر المتهم على أموال، فقام بسرقة قرص الـ DVR الخاص بكاميرات المراقبة لإخفاء أثر الجريمة قبل مغادرته.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة، وأرشد عن أداة الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.