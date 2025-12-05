"مشاهد فوضوية".. إلغاء 1000 رحلة طيران في الهند

(د ب أ)

شهدت المطارات الهندية اليوم الجمعة، مشاهد فوضوية فيما ألغت "إندي جو" أكبر شركات الطيران مئات الرحلات المحلية لليوم الثالث على التوالي، مما ترك آلاف المسافرين عالقين.

وواجهت شركة "إندي جو"، التي تستحوذ على أكثر من 60% من السوق المحلية الهندية، أزمة متفاقمة بعد أن فرضت قواعد جديدة لجدولة خدمة الطيارين وتقييد الرحلات الليلية وتقليص ساعات العمل، ما أدى إلى نقص في عدد الطيارين.

واعتذرت الشركة للمسافرين عبر منصة إكس"، معترفة بوجود "أزمة تشغيلية خطيرة".

وأوضحت أن فرقها الجوية تعمل مع وزارة الطيران والمديرية العامة للطيران المدني لإعادة العمليات الاعتيادية.

وأعلنت "إندي جو" أنها ألغت 1000 رحلة اليوم، وهو ما يمثل حوالي نصف إجمالي الرحلات التي تسيرها يوميا إلى وجهات مختلفة في جميع أنحاء البلاد.