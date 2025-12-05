إعلان

بعد انتشالها من ترعة بالمنيا.. التعرف على جثمان "مكة" ثالث ضحايا أسرة ديروط

كتب : محمود عجمي

04:52 م 05/12/2025

الطفلة مكة

أسيوط - محمود عجمي:

تمكنت فرق الإنقاذ النهري بمحافظة المنيا من انتشال جثمان طفلة صغيرة، ظهرت طافية بمياه الترعة الإبراهيمية أمام قرية إطسا المحطة التابعة لمركز سمالوط، وذلك ضمن جهود البحث المستمرة عن ضحايا حادث غرق أسرة كاملة في نطاق محافظتي أسيوط والمنيا.

وبالفحص تبين أن الجثمان يعود للطفلة "مكة"، إحدى المفقودين من أسرة مركز ديروط، وذلك بعد العثور في وقت سابق على جثمان الأب واثنين من أبنائه في المنطقة نفسها، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تواصل البحث عن الطفل الرابع المفقود.

وجرى نقل جثمان الطفلة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لإنهاء إجراءات استخراج تصاريح الدفن وتشييعها إلى مثواها الأخير بمسقط رأسها في مركز ديروط.

الإنقاذ النهري محافظة المنيا النيابة العامة حادث غرق

