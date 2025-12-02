ضرب أفضى للموت.. السجن 15 عامًا لشاب قتل آخر في بني سويف

قضت محكمة جنايات بنى سويف بمعاقبة المتهم "أ.ط"، عامل، بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه بالتسبب في وفاة شاب إثر اعتداء وقع بسبب خلافات سابقة بينهما.

وتعود أحداث القضية إلى نشوب خلافات ممتدة بين المتهم والمجني عليه "أ.ي" داخل قرية الزيتون التابعة لمركز ناصر، حيث سادت بينهما مشاحنات واعتداءات متبادلة بلغت حد معايرة الأهالي للمتهم، مما دفعه – وفقًا لتحقيقات النيابة – إلى تجهيز سلاح أبيض والتوجه إلى محل البقالة المملوك للمجني عليه.

وأوضحت أوراق القضية، أن المتهم افتعل مشادة كلامية مع المجني عليه قبل أن يسدد له طعنة نافذة في الصدر، تسببت في جرح بالغ بالرئة اليسرى وكسر بالضلع الرابع ونزيف حاد أدى إلى توقف الدورة الدموية ووفاة المجني عليه.

وانتهت المحكمة إلى تعديل القيد والوصف من جناية قتل عمد إلى جريمة ضرب أفضى إلى موت مع سبق الإصرار، مقررة معاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.