المنوفية تحصن 40 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية الثالثة (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنوفية، اليوم الجمعة، عن مواصلة تنفيذ الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بمتابعة حماية الثروة الحيوانية ودعم الأمن الغذائي بالمحافظة.

وأوضح الدكتور ماجد عبد الظاهر، مدير مديرية الطب البيطري، أن الفرق البيطرية حصّنت ما يقرب من 40 ألف رأس ماشية منذ انطلاق الحملة وحتى الآن، من خلال المقرات المخصصة أو بالانتقال مباشرة إلى منازل المربين في مراكز ومدن وقرى المحافظة، لضمان حماية الحيوانات وزيادة إنتاجيتها وخلق بيئة غذائية آمنة.

وأشار مدير المديرية إلى أن الحملات تُنفذ ثلاث مرات سنويًا لبناء مناعة مستدامة ضد الأمراض الوبائية، بالتزامن مع تنفيذ حملات إرشادية ومرور ميداني على أسواق الماشية لتطهيرها ومتابعة الحالة الصحية للحيوانات، فضلًا عن أعمال التقصي الوبائي وتقديم الدعم والتوعية للمربين.

ووجّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع إدارات الطب البيطري وتوفير التسهيلات اللازمة لضمان وصول الحملة إلى جميع المناطق، مشيدًا بجهود وزارة الزراعة في تنفيذ الحملات القومية على مستوى الجمهورية، دعمًا للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية ورفع مستوى معيشة المربين.