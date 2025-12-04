إعلان

قبل الغلق.. زحام بلجان "الرابعة" بالفيوم لحسم مقعدي الإعادة (فيديو)

كتب : حسين فتحي

08:55 م 04/12/2025

انتخابات مجلس النواب

الفيوم - حسين فتحي:

شهدت المقار الانتخابية بالدائرة الرابعة بمحافظة الفيوم، والتي تضم مراكز أبشواي والشواشنة ويوسف الصديق، إقبالًا كبيرًا من الناخبين في الساعات الأخيرة قبل غلق باب التصويت.

تجرى هذه الانتخابات بعد قرار الهيئة الوطنية بإعادتها بشكل كامل في الدائرة، حيث يتنافس 6 مرشحين للفوز بمقعدين، وهم: يوسف الشاذلي (عن حزب مستقبل وطن)، وعلاء العمدة (عن حزب الجبهة الوطنية)، بالإضافة إلى المرشحين المستقلين: المهندس مصطفى مؤمن، واللواء محمد تعيلب، وإبراهيم حسين عبد الواحد، وعلي عبد الحفيظ.

وكانت الصفحة الرسمية لموقع "مصراوي" قد رصدت الأجواء الانتخابية عبر بث مباشر من إحدى اللجان بقرية العجميين، أظهر كثافة الحضور قبل انتهاء المهلة المحددة للتصويت.

الفيوم الهيئة الوطنية انتخابات مجلس النواب 2025 مراكز أبشواي

