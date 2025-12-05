مد تقديم استيفاء ملفات إعادة التعيين في وظيفة معلم 2025

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، مد فترة غلق موقع تسجيل واستيفاء ملفات المتقدمين لإعادة التعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها، وذلك حرصًا على مصلحة المتقدمين وإتاحة فرصة إضافية لهم لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

وأكدت الأكاديمية، في خطاب رسمي موجّه إلى مديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات، أنه تقرر مد موعد إغلاق موقع بيانات كادر المعلم حتى يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، بدلًا من الموعد المحدد مسبقًا، وذلك استجابة لاحتياجات المديريات والمعلمين واستكمال الملفات المطلوبة دون تعطل.

يأتي القرار إلحاقًا بالخطابات السابقة التي أصدرتها الأكاديمية ومن بينها: الكتاب رقم 1540 بتاريخ 7 سبتمبر 2025، والكتاب رقم 610 بتاريخ 17 سبتمبر 2025، والكتاب رقم 1717 بتاريخ 5 أكتوبر 2025، والتي تناولت جميعها ضوابط ومواعيد غلق الموقع المخصص لاستيفاء الملفات.

وطالبت الأكاديمية المهنية للمعلمين، في خطابها، مديري المديريات التعليمية بتعميم نشرة دورية داخل ديوان المديرية وجميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها، بالإضافة إلى نشر التعليمات على الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية، وذلك لضمان وصول المعلومة إلى جميع المتقدمين.

وشدد "الخطاب"، على ضرورة إبلاغ كل معلم بموعد الغلق الجديد وأهمية الالتزام به، خاصة أن البيانات الخاصة بالمتقدمين تم إرسالها من المديرية تمهيدًا للحصول على شهادة الصلاحية المطلوبة لإعادة التعيين، طبقًا لما نصت عليه المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 160 لسنة 2024.

وأكدت الأكاديمية، أن المعلم يتحمل كامل المسؤولية في حال عدم تسليم ملفه مستوفيًا للجنة الإدارة في المدة المحددة بعد إعلامه رسميًا، مشيرة إلى أن أي تقصير سيترتب عليه آثار قانونية وتنظيمية.

كما شددت على ضرورة أن تقوم كل مديرية تعليمية بتسليم ملفات المعلمين إلى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين التابع لها قبل الموعد النهائي بفترة كافية، مع التأكد من استيفاء جميع الشروط الواردة في القرار الوزاري رقم (160) لسنة 2024.