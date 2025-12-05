النقل تحتفل بمراسم تقطيع صلب البدن لبدء بناء سفينتين جديدتين

كتب- محمد نصار:

احتفلت وزارة النقل، ممثلة في شركة الملاحة الوطنية، بإنجاز مهم في مسيرة تحديث الأسطول التجاري المصري، من خلال مراسم تقطيع صلب البدن لبدء بناء سفينتي صب جاف عملاقتين من طراز كامسارماكس حمولة 82,000 طن ساكن في ترسانة جيانجسو هانتونج للصناعات الثقيلة بجمهورية الصين الشعبية، وهي إحدي كبرى الترسانات العالمي.

حضر المراسم محمد سليمان متولي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الملاحة الوطنية، بالإنابة عن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إلى جانب كبار المسؤولين التنفيذيين من ترسانة هانتونج برئاسة مينغ تشنغ جون، رئيس مجلس إدارة الترسانة.

وفي كلمته خلال فعاليات الاحتفال، أكد محمد سليمان متولي، أن المشروع يمثل تعميقًا لشراكة ناجحة وراسخة بين شركة الملاحة الوطنية وترسانة هانتونج، والتي تعززت في يناير 2024 بتسلم السفينة "وادي العريش" من الطراز نفسه، والتي أثبتت بالفعل مستوى متميز من الجودة والاحترافية والاعتمادية أثناء الخدمة.

وأضاف: السفينتان الجديدتان اللتين تم التعاقد عليهما في أبريل 2024 ومن المقرر تسلّمهما عام 2026 تعدان نموذجًا متقدمًا لتكنولوجيا بناء السفن، حيث تبلغ الحمولة الساكنة لكل سفينة 82,000 طن، بطول 229 مترًا، وعرض 32.26 مترًا، وغاطس 14.5 أمتار، وتعتمد على محرك رئيسي من طراز MAN B&W بقوة 7,490 كيلووات مزوّد بأنظمة متطورة للتحكم في الانبعاثات، مما يكفل الامتثال التام للمعايير البيئية العالمية الحالية والمستقبلية مع تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.

وأشار إلى أن تسلّم السفينتين، بالإضافة إلى سفينتي كامسارماكس أخرتين حمولة 82,000 طن ساكن للواحدة تم التعاقد عليهما خلال عام 2025 مع الترسانة ذاتها للتسليم عام 2028، ستكون شركة الملاحة الوطنية قد أنجزت تجديد وتحديث حوالي 54% من أسطولها المملوك خلال الثلاث سنوات الأخيرة سابقت فيها وزارة النقل وشركة الملاحة الوطنية الزمن، وذلك من السيولة الذاتية للشركة، وهو ما يمثل خطوة كبرى نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ونحو تنفيذ خطة وزارة النقل لاستعادة قوة الأسطول التجاري المصري لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستعادة قوة وتنافسية الأسطول التجاري المصري عالميًا.

ولفت إلى أن من المخطط أن يصل هذا الأسطول إلى 40 سفينة عام 2030 قادرة على نقل 30 مليون طن بضائع متنوعة سنويًا بدلًا من 20 سفينة بطاقة نقل 9 ملايين طن بضائع متنوعة لخدمة البضائع الاستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقي دول العالم.

جدير بالذكر أن شركة الملاحة الوطنية هي شركة رائدة في مجال النقل البحري في الشرق الأوسط، وتتبع الشركة القابضة للنقل البحري والبري إحدى شركات وزارة النقل، ويتركز نشاطها في نقل بضائع الصب الجاف.

تأسست شركة الملاحة الوطنية عام 1981 كشركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار والمناطق الحرة، وتسعى إلى تعزيز مكانة الأسطول التجاري المصري عالميًا من خلال امتلاك وتشغيل أسطول حديث ومستدام، وفقًا لإدارة متقدمة وبيئة عمل مبتكرة، وذلك لدعم وتوسيع التجارة الخارجية المصرية تماشيًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

