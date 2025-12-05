كانت الساعة تقترب من التاسعة صباح الجمعة حين اخترق صوت استغاثة هدوء "دار جاردنز"، ذلك الكمبوند الذي اعتاد قاطنوه على صباح ساكن لا يعكر صفوه سوى صوت شجرة تتحرك مع الريح.

لكن اليوم كان المشهد مختلفًا تمامًا، دخان أسود يتصاعد من فيلا G5، وصرخات متقطعة تنذر بأن شيئًا خطيرًا يحدث خلف الجدران المغلقة.

بلاغ عاجل وصل إلى قسم أول أكتوبر بنشوب حريق بالدور الأول في فيلا مكّنة من طابقين، ولا إصابات مُعلنة حتى اللحظة. خلال دقائق، كانت سيارات الإطفاء تشق طريقها داخل الكمبوند، تتبعها أعين السكان المذعورة، بينما كان رجال الحماية المدنية يتهيؤون لمعركة مع النار قبل أن تلتهم كل شيء.

فيلا منتج فني

الفيلا تعود ملكيتها للمنتج الفني محمود أحمد محمود، الذي لم يكن يتوقع أن تتحول لحظات الهدوء في منزله إلى ساحة طوارئ. ألسنة اللهب كانت قد بدأت في التمدد إلى السقف، والدخان يملأ المكان، فيما بدأ فريق الإنقاذ عملية الإخلاء والتأمين.

ومع أن البلاغ لم يُشر في بدايته إلى وقوع إصابات، فإن تطورات اللحظات التالية كشفت عن حالتين تم التعامل معهما في موقع الحادث.

الأولى كانت الأخطر، مصاب سقط من الطابق الثاني أثناء محاولته الهرب من النيران. سقطته تركت إصابات بالغة استدعت نقله سريعًا إلى مستشفى نيو أسبتاليا، حيث يخضع للعلاج وسط متابعة طبية دقيقة.

أما الحالة الثانية، فكانت لشخص تعرض لاختناق نتيجة الدخان الكثيف، لكنه رفض النقل إلى المستشفى رغم محاولات الإسعاف إقناعه بضرورة المتابعة الطبية.

بعد دقائق طويلة بدت كأنها ساعات، تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى الطابق العلوي أو الفيلات المجاورة فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق في أسباب الحريق.