مصر ترحب بالاتفاق الموقع بين الكونجو الديمقراطية ورواندا في واشنطن

رحبت جمهورية مصر العربية بتوقيع اتفاقات السلام والازدهار في واشنطن يوم الخميس بين جمهورية الكونجو الديمقراطية وجمهورية رواندا، والتي تمثل خطوة بالغة الأهمية نحو إنهاء حالة التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة البحيرات العظمى بما يسهم في دعم جهود إحلال السلام وترسيخ أسس المصالحة وافساح المجال للتنمية الشاملة في المنطقة.

وأشادت مصر بالدور البناء الذي أسهم في تيسير هذا الاتفاق، مؤكدة تقديرها للجهود الحثيثة التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب والشركاء الإقليميون والدوليون لتعزيز المسار التفاوضي بين البلدين، وصولًا إلى هذه المحطة المهمة التي تبث الأمل في استعادة الاستقرار ودفع جهود التنمية في المنطقة.

وأعادت مصر التأكيد على دعمها الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز علاقات حسن الجوار واستعدادها للتعاون مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان تنفيذ واستدامة الاتفاق وتعزيز جهود إعادة الإعمار وتحقيق سلام دائم لشعوب المنطقة.