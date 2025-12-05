13 مرشحًا بالنواب يحصلون على صفر أصوات بقوص في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

سادت حالة من السخرية على صفحات التواصل الاجتماعي بمحافظة قنا، عقب تداول نتيجة لجنة فرعية أظهرت حصول 13 مرشحًا على صفر أصوات في الدائرة الثانية بانتخابات مجلس النواب 2025.

وتبيّن أن اللجنة المعنية هي لجنة مدرسة البرج بقسم قوص جنوبي محافظة قنا، حيث كشفت كشوف الفرز عدم حصول 13 مرشحًا على أي صوت داخل اللجنة، وهو ما أثار موجة واسعة من التعليقات الساخرة بين رواد السوشيال ميديا، كان أبرزها: "كلكم ساقطين… شكل الامتحان كان صعب".

كانت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بالدائرة الثانية - ومقرها مدن قوص وقفط ونقادة - أعلنت الحصر العددي لأصوات المرشحين عقب الانتهاء من عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية.

وأسفر الحصر العددي - وفق البيان الرسمي - عن حصول المرشحين على الأصوات التالية:

أبو الحسن الجزار: 25,858 صوتًا

أحمد العويضي: 19,532 صوتًا

محمود أنور: 17,351 صوتًا

علي عبدالقادر: 16,916 صوتًا

يحيى إسماعيل: 16,404 صوتًا

علي حمزة: 16,255 صوتًا

عبدالراضي عربي: 13,763 صوتًا

معتز محمد: 12,750 صوتًا

أشرف أبوالفضل: 11,362 صوتًا

سعيد الخطيب: 8,705 أصوات

محمد عبد المنصف: 7,900 أصوات

إسماعيل فؤاد: 7,848 أصوات

عبدالله حسن: 4,786 أصوات

أحمد علي بكري: 4,285 أصوات

صلاح فايز: 3,943 أصوات

عدنان عثمان: 3,435 أصوات

رمضان أبوالوفا: 3,351 أصوات

عبدالغني زيدان: 2,930 صوتًا

عادل فتيحي: 2,837 صوتًا

محمد سليم: 2,687 صوتًا

أحمد مظهر: 2,117 صوتًا

محمد جمال ربيع: 1,987 صوتًا

علاء حلمي: 2,027 صوتًا

عادل يوسف: 1,798 صوتًا

عبدالفتاح جابر: 1,418 صوتًا

أحمد حسين الغم: 2,401 صوتًا

محمود كمال: 304 أصوات

وأشارت اللجنة العامة إلى أن هذه الأرقام تمثل الحصر العددي لأصوات المرشحين، فيما تُعلن النتيجة النهائية عقب مراجعة محاضر اللجان داخل مصر وخارجها واعتمادها رسميًا من الهيئة الوطنية للانتخابات.