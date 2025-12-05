13 مرشحًا بالنواب يحصلون على صفر أصوات بقوص في قنا
كتب : عبدالرحمن القرشي
قنا - عبدالرحمن القرشي:
سادت حالة من السخرية على صفحات التواصل الاجتماعي بمحافظة قنا، عقب تداول نتيجة لجنة فرعية أظهرت حصول 13 مرشحًا على صفر أصوات في الدائرة الثانية بانتخابات مجلس النواب 2025.
وتبيّن أن اللجنة المعنية هي لجنة مدرسة البرج بقسم قوص جنوبي محافظة قنا، حيث كشفت كشوف الفرز عدم حصول 13 مرشحًا على أي صوت داخل اللجنة، وهو ما أثار موجة واسعة من التعليقات الساخرة بين رواد السوشيال ميديا، كان أبرزها: "كلكم ساقطين… شكل الامتحان كان صعب".
كانت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بالدائرة الثانية - ومقرها مدن قوص وقفط ونقادة - أعلنت الحصر العددي لأصوات المرشحين عقب الانتهاء من عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية.
وأسفر الحصر العددي - وفق البيان الرسمي - عن حصول المرشحين على الأصوات التالية:
أبو الحسن الجزار: 25,858 صوتًا
أحمد العويضي: 19,532 صوتًا
محمود أنور: 17,351 صوتًا
علي عبدالقادر: 16,916 صوتًا
يحيى إسماعيل: 16,404 صوتًا
علي حمزة: 16,255 صوتًا
عبدالراضي عربي: 13,763 صوتًا
معتز محمد: 12,750 صوتًا
أشرف أبوالفضل: 11,362 صوتًا
سعيد الخطيب: 8,705 أصوات
محمد عبد المنصف: 7,900 أصوات
إسماعيل فؤاد: 7,848 أصوات
عبدالله حسن: 4,786 أصوات
أحمد علي بكري: 4,285 أصوات
صلاح فايز: 3,943 أصوات
عدنان عثمان: 3,435 أصوات
رمضان أبوالوفا: 3,351 أصوات
عبدالغني زيدان: 2,930 صوتًا
عادل فتيحي: 2,837 صوتًا
محمد سليم: 2,687 صوتًا
أحمد مظهر: 2,117 صوتًا
محمد جمال ربيع: 1,987 صوتًا
علاء حلمي: 2,027 صوتًا
عادل يوسف: 1,798 صوتًا
عبدالفتاح جابر: 1,418 صوتًا
أحمد حسين الغم: 2,401 صوتًا
محمود كمال: 304 أصوات
وأشارت اللجنة العامة إلى أن هذه الأرقام تمثل الحصر العددي لأصوات المرشحين، فيما تُعلن النتيجة النهائية عقب مراجعة محاضر اللجان داخل مصر وخارجها واعتمادها رسميًا من الهيئة الوطنية للانتخابات.