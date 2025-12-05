وكالات

انتحر توماس إيدزجاوسكاس، ضابط في لواء جفعاتي الإسرائيلي بسبب مشاكل نفسية، إثر مشاركته في العملية البرية بغزة ومعارك 7 أكتوبر، وفق ما أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وقالت "هآرتس"، إن توماس سُرِّح من الخدمة في أبريل 2024. وكان بصدد الحصول على اعتراف من قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع بسبب حالته نفسية.

وأول أمس الأربعاء، عُثِر على جثة توماس في حديقة "عاد هالوم" في أسدود.

وكتب توماس، في منشور على فيسبوك قبل انتحاره: "اليوم الذي دمر حياتي ودمر كل ما كنته. لم أعد أتحمل، أنا دمار وخراب.. ارتكبتُ أفعالًا لا تُغتفر، ولا أستطيع التعايش معها"، مضيفًا "هناك شيطان بداخلي يطاردني منذ السابع من أكتوبر".

وفقًا لصحيفة "هآرتس"، أقدم ما لا يقل عن 15 جنديًا مُسرّحين وغير مُؤهّلين للخدمة الفعلية على الانتحار منذ بدء بداية الحرب في غزة، بسبب مشاكل نفسية إثر خدمتهم العسكرية.

وأفادت بيانات رسمية للجيش الإسرائيلي، بأنه منذ بداية الحرب زاد عدد الجنود الإسرائيليين الذين انتحروا أثناء خدمتهم الفعلية، سواء في الخدمة النظامية أو الاحتياطية، مقارنةً بالسنوات السابقة.

وأظهرت البيانات أنه من 7 أكتوبر 2023 وحتى نهاية ذلك العام، انتحر سبعة جنود في الخدمة الفعلية، وفي عام 2024، انتحر 21 جنديًا. ومنذ بداية العام 2025، انتحر ما لا يقل عن 20 جنديًا إضافيًا في الخدمة الفعلية.