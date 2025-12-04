محافظ أسوان يكرم "أمين معبد إدفو" ويمنحه مبلغاً مالياً كبيراً -صور

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اليوم الخميس، بالنموذج المشرف للأمانة الذي قدمه عبد الحليم حسن محمد، مراقب الأمن بمعبد إدفو، عقب عثوره على حقيبة خاصة بسائحة أجنبية فقدتها أثناء زيارتها للمعبد وإعادته لها.

واستقبل المحافظ المراقب بمكتبه، مؤكداً أن هذا التصرف النبيل يعكس القيم الراقية والمواقف المشرفة التي يتميز بها أبناء أسوان، ويعبّر عن الصورة الحقيقية للمجتمع المصري، خاصة العاملين في القطاع السياحي والأثري الذين يمثلون واجهة حضارية أمام زوار المحافظة.

وقام المحافظ بتكريم عبد الحليم حسن، حيث منحه مبلغاً مالياً كبيراً، ودرع المحافظة، وشهادة تقدير، تعبيراً عن تقديره لهذا الموقف المشرف الذي يُعد نموذجاً يُحتذى به داخل مختلف المعابد والمتاحف والمواقع الأثرية بأسوان.

وأشار المحافظ إلى أن هذا الموقف يكشف ما يتمتع به أبناء أسوان من قيم أصيلة وروح حضارية تعكس الوجه المشرق للمجتمع المصري أمام العالم.

من جانبه، أعرب عبد الحليم حسن عن امتنانه وشكره لمحافظ أسوان على هذا التقدير، مؤكداً أن ما قام به هو واجب أخلاقي ومهني يمثل المبادئ التي تربى عليها، وأن خدمة السائحين والحفاظ على ممتلكاتهم جزء أصيل من رسالته في العمل، متمنياً أن يسهم هذا التكريم في تشجيع زملائه على بذل المزيد لخدمة الوطن وزواره.

حضر التكريم فهمي محمود، مدير عام آثار أسوان والنوبة، ومحمد الشيخ، مدير المنظومة الأمنية بالمنطقة الأثرية.



