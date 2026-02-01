وكالة أمريكية: تحسن القدرة الشرائية يحدث طفرة بمبيعات السيارات في مصر

نشرت وكالة فوكاس تو موف" focus2move الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات العالمية، تقريرًا تفصيليًا عن أداء قطاع السيارات المصري خلال عام 2025 المنقضي.

وكشفت الوكالة الأمريكية في تقريرها عن نمو مبيعات السيارات بأنواعها "ركوب - شاحنات - حافلات ركاب" في مصر خلال العام الماضي بنسبة 53.4% على أساس سنوي، وحققت علامة MG نموًا قويًا بلغ 108.6%، لتقترب من تجاوز شيري واحتلال المركز الثاني.

في المقابل، كانت كل من تويوتا اليابانية وشيفروليه الأمريكية العلامتين الوحيدتين ضمن العلامات الأكثر مبيعًا اللتين سجلتا تراجعًا في المبيعات، بينما خرجت BYD من قائمة أفضل 10 علامات مبيعًا بالكامل.

وأوضحت F2M أن البيئة الاستثمارية المواتية، أسهمت بشكل كبير في تعافي سوق السيارات المصري وتحقيق انتعاشة طال انتظارها بفعل تحسن القدرة الشرائية للأفراد، ما يعكس تعافيًا من التراجع الحاد بين عامي 2021 و2023.

العلامات التجارية الأكثر مبيعًا

تصدرت نيسان السوق بعد نموها بنسبة 54.4% لتحتل المركز الأول، تلتها شيري بنمو بلغ 37.1%. وجاءت MG في المركز الثالث بعد تقدمها ثلاثة مراكز، محققة نموًا قويًا بنسبة 108.6%، بينما حلت هيونداي في المركز الرابع (+36.4%)، وتويوتا في المركز الخامس رغم تراجعها بنسبة 5.6%.

سيارات الركوب الأكثر مبيعًا

أما على صعيد الطرازات، فقد عادت نيسان صني لتتصدر قائمة السيارات الأكثر مبيعًا، محققة نموًا لافتًا بلغ 79.3% على أساس سنوي. وجاءت بعدها هيونداي إلنترا، متصدرة مبيعات العام الماضي، بنمو قدره 59.1% وتقدمها أربعة مراكز في الترتيب.

اتجاهات وتوقعات سوق السيارات الكهربائية

أما في قطاع السيارات الكهربائية فقد شهدت مصر نموًا بنسبة 19.5% خلال عام 2025. ورغم توجه الحكومة لدعم انتشار السيارات الكهربائية، لا تزال حصتها أقل من 1% من إجمالي سوق السيارات، في ظل ارتفاع الأسعار وضعف البنية التحتية لمحطات الشحن، ما يحد من توسع هذا القطاع.

وتصدرت سيتروين سوق السيارات الكهربائية بحصة بلغت 56%، تلتها MG في المركز الثاني بعد نموها بنسبة 86.7%، فيما سجلت Cupra قفزة كبيرة وتقدمت أربعة مراكز لتحل في المركز الثالث.

وتتوقع الوكالة الأمريكية أن يواصل سوق السيارات رحلة التعافي من الأزمات التي لاحقته منذ جائحة كورونا في 2020، مدللة بتسجيل معدل نمو بنحو 11% خلال عام 2024 والأداء القوي في 2025.

وأشارت "F2M" إلى الدور القوي الذي تلعبه الحكومة في دعم صناعة السيارات من خلال تقديم حوافز ضريبية للتصنيع المحلي، بهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات والتصدير.

اقرأ أيضًا:

عودة هيونداي ڤيرنا إلى مصر مجددًا.. حقيقة أم كلام سوشيال؟

"إيونيكس" الروسية تطلق سيارة جديدة للمدن بسعر يعادل 547 ألف جنيه.. صور

تعرف على مواصفات أكثر سيارة مبيعًا بالعالم.. وسعرها الرسمي في مصر

5 سيارات "سيدان" مستعملة أسعارها لا تتخطي 150 ألف جنيه.. تعرف عليها

أهم 7 ميزات أمان يجب أن تتوافر في سيارات 2026 الجديدة

بعد التخفيضات.. تعرف على 10 سيارات كروس أوفر بأسعار أقل من مليون في مصر