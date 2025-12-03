إعلان

أمن معبد إدفو يعثر على حقيبة ضائعة لسائحة صينية

كتب : إيهاب عمران

04:25 م 03/12/2025
أعاد فرد أمن في معبد إدفو بأسوان حقيبة تخص سائحة صينية، كانت تحتوي على مبالغ مالية ومقتنيات شخصية قيمة، بعد العثور عليها متروكة داخل أروقة المعبد.

وقالت ثناء رمضان، مسؤولة البحث العلمي والوعي الأثري بإدفو، إن فرد الأمن عبد الحليم حسن أثناء تفقد المعبد، عثر على الحقيبة، وتوجه فوراً لإبلاغ إدارة المعبد عنها.

بدوره، قام سامي عز الدين، مدير المعبد، بمراجعة كاميرات المراقبة، ونجح في تحديد هوية صاحبة الحقيبة، وتم التواصل مع السائحة وتسليمها حقيبتها، وسط فرحة وتصفيق من جانبها والفوج السياحي الصيني المرافق لها، والذين قدموا الشكر الجزيل لفرد الأمن ولإدارة المعبد على نزاهتهم.

وأكد أسامة إسماعيل، مدير عام آثار إدفو، أن هذا الموقف يمثل نموذجاً مشرفاً للعاملين بوزارة السياحة والآثار، ويدل على الأمانة والنزاهة، كما يعكس روح الطمأنينة والأمان التي يشعر بها السائحون أثناء زيارتهم للمقاصد الأثرية المصرية، خاصة في ظل التدفقات السياحية الكبيرة التي يشهدها معبد إدفو حالياً.

معبد إدفو العثور على حقيبة ضائعة سائحة صينية أمن معبد إدفو

