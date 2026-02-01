الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

تفقد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، بدء تشغيل وسائل النقل البديلة لترام الرمل في محطة "فيكتوريا"، وذلك بالتزامن مع اليوم الأول للإيقاف التجريبي للمرفق.

واستهدفت الجولة قياس مدى جودة وكفاية الحافلات لسد احتياجات الشارع السكندري وضمان سيولة الحركة المرورية بمسار شارع أبو قير.

إجراءات لمنع استغلال السائقين

وخلال جولته التي رافقه فيها اللواء ماجد عبد الحميد، نائب وزير النقل، استمع المحافظ لشكاوى المواطنين بمنطقة سيدي جابر، والتي تركزت حول قيام بعض السائقين بـ "تقطيع المسافات" والمطالبة بمراعاة كبار السن في التعريفة.

وشدد الفريق أحمد خالد على ضرورة تواجد رجال المرور بكثافة في المسارات الثلاثة المخصصة للسيارات النقل البديل وهي طريق الكورنيش وشارع أبو قير ومحاذاة مسار الترام، وموجهاً برصد كافة الملاحظات الميدانية لحلها فوراً.

وأكد محافظ الإسكندرية على ضرورة انتشار و تواجد رجال المرور في المسارات الثلاثة باستمرار لمتابعة سيولة الحركة المرورية والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة لوسائل النقل البديلة والمسارات، مكلفاً سكرتير عام المحافظة ومدير إدارة المرور برصد كافة الملاحظات التي قد تطرأ في أول يوم لتشغيل وسائل النقل البديلة للعمل على حلها وتلافيها تسهيلاً على المواطنين.

واستفسر المحافظ من المواطنين عن تعريفة الركوب المدفوعة في سيارات السيرفيس وطمأنهم على توفر وسائل نقل بديلة للترام ؛ مؤكداً على ضرورة تقديم شكوى من خلال غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود أي شكوى خاصة بوسائل النقل البديلة أو استغلال السائقين ومحاولة تقطيع المسافات، مؤكداً أن المواطن شريك أساسي مع الدولة .

خطة إيقاف الترام

يُذكر أن محافظة الإسكندرية بدأت اليوم الإيقاف التجريبي لترام الرمل في المسافة من "فيكتوريا" حتى "مصطفى كامل"، وهي المرحلة التي تستمر حتى 10 فبراير الجاري.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة التالية (الإيقاف الجزئي) من 11 فبراير ولمدة شهر ونصف، وصولاً إلى الإيقاف الكلي للمسار من فيكتوريا حتى محطة الرمل في الأول من أبريل المقبل، وذلك ضمن مشروع التطوير الشامل الذي تقوده الهيئة القومية للأنفاق.

تفاصيل سيارات النقل البديل

أعدت المحافظة خطة تشغيل تشمل 153 وسيلة نقل بديلة (90 ميني باص، 48 ميكروباص، و15 أتوبيسًا) تعمل بفترات تقاطر تتراوح بين 3 و5 دقائق. وتتوزع محطات الانتظار بواقع 16 محطة على مسار الكورنيش، و17 محطة بشارع أبو قير، و24 محطة بالمسار المحاذي للترام. كما تقرر إضافة 53 مركبة أخرى في أبريل المقبل ليصل إجمالي الأسطول إلى 206 مركبات مع بدء الإيقاف الكلي.

وخصصت المحافظة أرقاماً للتواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة لتلقي شكاوى المواطنين حول التعريفة أو المسارات على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114) أو الأرقام (4234131 - 4234132 - 4234133 - 4234134).

