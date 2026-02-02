"لوك هادئ وأنيق".. 8 صور لـ أمينة خليل في حفل المتحدة للإعلان عن مسلسلات

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هيدي كرم

تألقت الفنانة هيدي كرم في أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة، ارتدت خلالها كروب توب باللون الأخضر وجيبة قصيرة.

ريم مصطفى

شاركت الفنانة ريم مصطفى جمهورها صورًا جديدة أثناء تواجدها على السجادة الحمراء للعرض الخاص لمسلسلات رمضان 2026، والذي أُقيم مساء يوم الجمعة بدار الأوبرا الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

رحمة محسن

شاركت المطربة الشعبية رحمة محسن جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها أثناء إحيائها حفلًا غنائيًا، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانًا قصيرًا باللون الوردي.

جورجينا

ظهرت جورجينا بإطلالة كاجوال جريئة، ارتدت خلالها سوت جريئة باللون البني الفاتح، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

يارا السكري

شاركت الفنانة يارا السكري جمهورها صورًا مع الفنان أحمد العوضي، من كواليس مسلسل "علي كلاي"، المقرر عرضه في رمضان 2026، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

بوسي

شاركت الفنانة بوسي جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال، ارتدت خلالها بلوزة باللون الوردي، ونسقت معها بنطلون جينز.

نهال عنبر

شاركت الفنانة نهال عنبر صورة جديدة من أحدث ظهور لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وحازت على إعجاب متابعيها.

ملك قورة

نشرت الفنانة ملك قورة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لها بفستان أزرق أنيق.

أمينة خليل

نشرت الفنانة أمينة خليل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لها من حفل المتحدة.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لها من كواليس مسلسل "روج أسود".