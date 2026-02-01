إعلان

بحضور نائب "النقض".. دكتوراه بالزقازيق تناقش "عوارض الخصومة"

كتب : مصراوي

11:44 م 01/02/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    دكتوراه بالزقازيق تناقش عوارض الخصومة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الشرقية - ياسمين عزت:

شهدت كلية الحقوق بجامعة الزقازيق مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث عمر محمد شاكر عيداروس، والتي جاءت بعنوان "دور هيئة التحكيم في الفصل في عوارض خصومة التحكيم"، وذلك بحضور نخبة من رجال القضاء وأساتذة القانون.

لجنة الحكم

تشكلت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور عبد الرافع عبداللطيف موسى أستاذ القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، والدكتور عاطف محمد الفقي أستاذ القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة المنوفية، بجانب المستشار الدكتور وليد أبو الوفا الشرقاوي نائب رئيس محكمة النقض.

وامتدت الجلسة العلمية لأكثر من ثلاث ساعات، تناولت خلالها اللجنة كافة الجوانب القانونية والبحثية للرسالة، لتنتهي بعد المداولة إلى منح الباحث درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير "جيد جدًا".

وحضر فعاليات المناقشة عدد كبير من القضاة والمحامين وأساتذة القانون بالجامعات المصرية، في أجواء علمية عكست أهمية موضوع الرسالة ودوره في دعم البحث العلمي في مجال التحكيم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كلية الحقوق جامعة الزقازيق رسالة الدكتوراه عوارض الخصومة عمر محمد شاكر عيداروس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"قطع راسها يوم الصباحية".. ماذا حدث في جريمة عروس الصعيد؟
حوادث وقضايا

"قطع راسها يوم الصباحية".. ماذا حدث في جريمة عروس الصعيد؟
تيشرت الراحل محمد صبري يظهر في مسلسل رمضاني (صورة)
رياضة محلية

تيشرت الراحل محمد صبري يظهر في مسلسل رمضاني (صورة)
بعد تحذير أمريكي.. مسؤول إيراني: لا خطط لإجراء مناورات في مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

بعد تحذير أمريكي.. مسؤول إيراني: لا خطط لإجراء مناورات في مضيق هرمز
"عمرو دياب مش مطرب وشيرين مغنية شعبية".. القصة الكاملة لأزمة الموسيقار
زووم

"عمرو دياب مش مطرب وشيرين مغنية شعبية".. القصة الكاملة لأزمة الموسيقار
أبو المعاطي زكي يكشف كواليس استعانة الزمالك بساحر في بعض المباريات
رياضة محلية

أبو المعاطي زكي يكشف كواليس استعانة الزمالك بساحر في بعض المباريات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"بيع المشاهد".. مجدي الجلاد يحذر من اقتحام غير المتخصصين لمجال الإعلام -(فيديو)
شعبة الدخان: فليب موريس رفعت أسعار سجائر "مارلبورو وأل أند أم"