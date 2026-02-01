بحضور نائب "النقض".. دكتوراه بالزقازيق تناقش "عوارض الخصومة"

محافظ الإسكندرية يتفقد بدائل ترام الرمل في أول أيام الإيقاف التجريبي (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

شهدت كلية الحقوق بجامعة الزقازيق مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث عمر محمد شاكر عيداروس، والتي جاءت بعنوان "دور هيئة التحكيم في الفصل في عوارض خصومة التحكيم"، وذلك بحضور نخبة من رجال القضاء وأساتذة القانون.

لجنة الحكم

تشكلت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور عبد الرافع عبداللطيف موسى أستاذ القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، والدكتور عاطف محمد الفقي أستاذ القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة المنوفية، بجانب المستشار الدكتور وليد أبو الوفا الشرقاوي نائب رئيس محكمة النقض.

وامتدت الجلسة العلمية لأكثر من ثلاث ساعات، تناولت خلالها اللجنة كافة الجوانب القانونية والبحثية للرسالة، لتنتهي بعد المداولة إلى منح الباحث درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير "جيد جدًا".

وحضر فعاليات المناقشة عدد كبير من القضاة والمحامين وأساتذة القانون بالجامعات المصرية، في أجواء علمية عكست أهمية موضوع الرسالة ودوره في دعم البحث العلمي في مجال التحكيم.